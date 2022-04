Metaverso: 350 milioni di persone nel mondo virtuale

A una prima stima il numero è considerevole: 43 i mondi e 350 milioni di persone che abitano il Metaverso. Una mappa mondiale presente nell’Osservatorio della dimensione virtuale sviluppata da Vincenzo Cosenza, esperto italiano di tecnologia, che all’Ansa ha detto: “Siamo ancora in una fase iniziale di sviluppo di questi mondi, ma le aziende più innovative stanno già sperimentando come relazionarsi con i consumatori in questi luoghi immersivi”.

All’interno della mappa sono considerati gli universi digitali specifici del mondo consumer, suddividendo i mondi virtuali secondo la tecnologia di accesso (browser/app e dispositivi per la realtà virtuale) e quella tecnologia di funzionamento dell’economia interna del Metaverso (blockchain o meno). Attualmente il gruppo più consistente è quello dove i mondi virtuali sono accessibili più facilmente, attraverso un browser o scaricando l’app per desktop o dispositivo mobile.

E poi: “Gli ambienti più utilizzati sono Roblox (che dichiara 54.700.000 utenti attivi giornalieri), Fortnite (si stima abbia 24 milioni di utenti giornalieri) e Minecraft (15 milioni giornalieri stimati)”.