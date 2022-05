Gucci: via ai pagamenti in criptovalute negli Usa

Un marchio che, da sempre, ha avuto “un approccio digital first al business”. E allo stesso tempo un progetto che “rappresenta un passo ulteriore nel percorso avviato dal brand nel web 3.0”. Questo è Gucci che, nell’alveo di alcuni suoi negozi presenti negli Usa, comincerà ad accettare pagamenti in criptovalute.

Stiamo parlando di una idea-pilota che inizierà alla fine di maggio. L’obiettivo è quello di poter consentire ai propri clienti di pagare con monete virtuali negli spazi – per citarne alcuni – come Gucci Wooster a New York, Phipps Plaza ad Atlanta, Rodeo Drive a Los Angeles. Da segnalare che, nel corso dell’estate, il programma sarà poi esteso a ogni boutique di Gucci a gestione diretta nel Nord-America.

Come riportato da una nota, i clienti Gucci avranno la possibilità di effettuare acquisti in oltre 10 criptovalute, tra le quali Bitcoin (Btc), Bitcoin cash (Bch), Ethereum (Eth), Wrapped Bitcoin (Wbtc), Litecoin (Ltc), Dogecoin (Doge), Shiba Inu (Shib).