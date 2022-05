In missione per il dialogo tra uomo e macchina

Gli assistenti vocali ormai si trovano su quasi tutti i dispositivi elettronici. Smartphone, tablet, smart tv e non solo. Anche le case, con Amazon Alexa, sono sempre più collegate. E quasi tutti i nuovi modelli di automobili hanno programmi di dettatura vocale. Questa tecnologia però, non sempre si è rivelata all’altezza delle sue promesse. Qui entra in campo Inflection AI, la startup di Palo Alto, in California. Costituita a marzo 2022 da Mustafa Suleyman e Reid Hoffman, due nomi noti della Silicon Valley (conosciuti per aver fondato DeepMind e Linkedin). L’azienda ha chiuso un round da 225 milioni di dollari (come dichiarato alla Securities and Exchange Commission, Ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori). La difficoltà nell’ottimizzare il dialogo tra computer e uomo è il motivo per cui i nuovi fondi di Inflection verranno utilizzati soprattutto per assumere esperti di Intelligenza Artificiale che possano supportare i piani della compagnia.

“Se si pensa alla storia dell’informatica – ha detto Suleyman al momento del lancio del progetto – abbiamo sempre cercato di ridurre la complessità delle nostre idee per poterle comunicare a una macchina”. Ha poi continuato: “Anche quando scriviamo una query (interrogazione) di ricerca, semplifichiamo, riduciamo o scriviamo in maniera stenografica in modo che il motore di ricerca possa capire cosa vogliamo”.

Sviluppare questo tipo di tecnologie è difficile e dispendioso. Lo scoglio economico più grande è il valore delle competenze. L’eccellenza deve essere pagata, soprattutto quando è rara (quindi preziosa). Nel 2018 il New York Times ha scovato la dichiarazione dei redditi di uno di questi talenti, e ha rivelato che OpenAI (sono cifre rilasciate pubblicamente perché è un’organizzazione no profit) ha pagato nel 2016 il suo ricercatore di punta, Ilya Sutskever, più di 1,9 milioni di dollari. Circa 1,8 milioni di euro.

Oltre ai due founder, del team fa parte l’ex ricercatrice di Deepmind, Karén Simonyan. A marzo si è aggiunto Heinrich Kuttler, che ha lasciato il ruolo di research engineering manager che aveva in Meta AI a Londra. Anche Joe Fenton ha lasciato il suo ruolo di senior product manager in Google a febbraio per prendere parte alla missione della startup. Inflection, al momento, è incubata dalla società di venture capital Greylock Ventures, di cui Suleyman e Hoffman sono partner.