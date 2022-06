Amazon Key: il servizio sbarca in Italia

Consegnare i pacchi anche in assenza dei destinatari. Secondo i boatos in Italia sta per arrivare Amazon Key. Come indicato dal Corriere della Sera, il servizio del colosso dell’e-commerce interesserebbe quasi un migliaio di condomini, tra Roma e Milano. Ma in cosa consiste? In pratica, i fattorini dovranno autenticarsi, utilizzando la bacheca digitale all’ingresso del palazzo. Il sistema, per la cronaca, sarà gestito da una sorta di lavagna digitale di Laserwall, che già mette a punto schermi per palazzine dove è possibile accedere a informazioni di pubblica utilità.

Questo, in concreto, quanto segnalato dal Corriere: “Con Amazon Key, prima di ottenere l’accesso al condominio, i corrieri vengono identificati e verificati in tempo reale tramite il cloud Amazon e possono accedere all’edificio solo durante la consegna dei pacchi Amazon. Il servizio Amazon Key può aumentare la precisione della consegna – è spiegato – e assicura che tutti i corrieri siano verificati prima di accedere all’edificio per consegnare i pacchi Amazon. Amazon Key funziona integrando un dispositivo intelligente con il sistema di gestione degli accessi esistente”.