Street Fighter 6: Guile presente nel roster dei lottatori

“L’Eroe americano” Guile, una vecchia gloria del picchiaduro Street Fighter, torna nel sesto capitolo della saga, in programma per il 2023. Il trailer di presentazione del personaggio, diventato celebre per la sua mossa Sonic boom, lo vede combattere contro due beniamini del videogioco firmato Capcom, Luke e Ryu, sopra una portaerei statunitense. Nel video, che sancisce il ritorno di uno dei personaggi più amati, Guile è stato radicalmente rivisitato e veste un nuovo outfit inedito. Oltre al “doppio pugno” sonico, il combattente esegue un’altra celebre combo, il Somersault Kick. Infine, viene mostrata anche la sua mossa celebrativa, sequenza in cui l’Eroe si pettina i capelli. La svolta cool di Guile è stata apprezzata dalla maggior parte dei fan della saga.

Il gioco, in uscita il prossimo anno, avrà anche nuove funzionalità on-line come una hub dove affrontare gli scontri multigiocatore, nonché per la prima volta dei commenti live durante i match. Street Fighter 6 sarà il capitolo più “street” della saga. Il mondo di questo nuovo videogioco è immerso totalmente nella cultura di strada. Grazie alla nuova potenza grafica dalle sequenze di lotta ai graffiti dell’ambientazione si potrà sperimentare “una dimensione fisica ancora più accurata”, secondo il sito ufficiale del gioco. Il nuovo sistema di combattimento “consentirà a ciascun giocatore di affrontare gli scontri in base al proprio livello di abilità personale”.

Street Fighter 6 è previsto per Pc, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X|S. Altri dettagli sul gioco verranno rivelati nel corso dello showcase che Capcom trasmetterà online il prossimo 14 giugno.