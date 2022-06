Bellezza Hi-tech: alla ricerca del cosmetico perfetto

Per la ricerca dei cosmetici gli algoritmi, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata giocano un ruolo fondamentale. Le aziende scommettono sul beauty tech. L’obiettivo è quello di offrire un servizio sempre più personalizzato e inclusivo. Oggi i grandi marchi di bellezza hanno capito che l’investimento nel mondo tech deve essere indirizzato agli strumenti digitali. In buona sostanza, vuol dire sfruttare le nuove possibilità offerte dal mondo virtuale. Alcuni brand sviluppano i propri laboratori “in house”, altri si affidano a gruppi esterni. Il fine è quello di dare la possibilità a chi deve scegliere una crema, un fondotinta, un rossetto di trovare esattamente cosa fa al caso suo, aumentando di molto le chance di acquisto.

Numerosi marchi hanno investito nella tecnologia che consente di sperimentare virtualmente i propri cosmetici. Estée Lauder ha inserito nel proprio portfolio la realtà aumentata grazie al Virtual Try On dedicato ai rossetti e al fondotinta. È necessario accedere al sistema tramite webcam oppure caricare una propria foto. Così si può applicare virtualmente alle proprie labbra o pelle qualsiasi cosmetico a disposizione del brand. Chanel ha lanciato Lipscanner, app per il make up labbra che permette di inquadrare un colore e trovare la nuance più simile nel vasto assortimento dei rossetti della maison. L’algoritmo suggerisce il prodotto che meglio combacia col colore selezionato, mentre utilizzando la funzione Virtual Try On è possibile vederlo applicato sulle proprie labbra. Lipscanner è il risultato di una lunga collaborazione tra il Cx Lab* e lo Studio di creazione maquillage Chanel.