Ferrari e il futuro elettrico

La Ferrari guarda al futuro: per il 2026 l’obiettivo è quello di garantire una offerta di modelli ibridi, elettrici ed endotermici. Non solo: la previsione per il 2030 è raggiungere un mix, per quanto concerne le vendite, con veicoli ibridi ed elettrici (entrambi al 40 per cento) con un restante 20 per cento con motori tradizionali.

John Elkann, presidente della Ferrari, ha commentato: “La Ferrari è prima di tutto un’azienda di lusso, creatrice di prodotti dal valore, dalle performance e dalla qualità più elevate al mondo, con concrete opportunità per un ulteriore sviluppo nell’ambito del lusso”.

L’amministratore delegato, Benedetto Vigna, ha proseguito: “Non siamo una mobility company e quando la mobilità sarà sempre più condivisa, avere una Ferrari sarà ancora più unico. Noi vogliamo mettere la persona al centro dell’esperienza”. Sempre Vigna: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che avevamo fissato 4 anni fa”.

Infine: “La Ferrari full electric sarà una vera Ferrari”. Per realizzarla la Casa di Maranello allestirà un nuovo impianto: l’E-building. La prima Ferrari completamente elettrica arriverà, come previsto, nel 2025: sarà disegnata, prodotta e assemblata a Maranello.