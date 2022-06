Sanità, Ancona: ecco la rivoluzione robotica

L’azienda ospedaliero-universitaria di Ancona ha realizzato una farmacia centralizzata e automatizzata unica al mondo. Si tratta di un laboratorio con tre macchinari robotici per preparare dosi di farmaci da inviare in reparto, siringhe e sacche con garanzia di precisione e sterilità. Ancona è all’avanguardia anche grazie alla collaborazione con l’azienda Loccioni di Rosora, leader mondiale nel settore strumenti da misura per collaudo e controllo qualità. All’inaugurazione del laboratorio hanno partecipato il direttore generale degli Ospedali riuniti Michele Caporossi, il preside di Medicina e Chirurgia Mauro Silvestrini, Claudio Loccioni (del Gruppo Loccioni), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e la direttrice della Farmacia ospedaliera Valeria Pompilio.

“Il progetto – spiega all’Ansa Pompilio – consiste nella centralizzazione presso la Farmacia ospedaliera della produzione dei farmaci galenici sterili, grazie all’automazione che attuiamo con macchine dedicate, garanzia assoluta di controllo del prodotto. Un’innovazione sulla scia di quanto abbiamo fatto con i farmaci tossici (chemioterapici).

Al progetto si affianca “l’allestimento dei farmaci non tossici, tutto quello che viene allestito nei reparti. Una grande rivoluzione, un cambiamento di passo che significa il passaggio da una farmacia tradizionale a una farmacia ‘clinica’, che dialoga con il clinico per ottimizzare percorsi tracciati e preparazioni in assoluta sicurezza e sterilità”. In reparto Arriverà anche la “siringa o sacca pronta all’uso ma non è più l’infermiere a ricostituire e preparare: saranno etichettate con indicazione del paziente e le informazioni utili per l’immediata somministrazione”. Da un lato lo studio di “farmaci standardizzati, dosaggio e volume”, dall’altro, l’allestimento di “farmaci specifici per il paziente”. I reparti coinvolti? A “Clinica oncologica, Clinica ematologica, l’oncoematologia pediatrica, aggiungeremo Rianimazione adulti e pediatrica”. Quanto ai farmaci: “antibiotici, antimicotici, vasoattivi, per anestesia, tipologie cosiddette ad alto livello di attenzione”.