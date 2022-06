Apple, visore di realtà virtuale arriva nel 2023

L’arrivo del visore di Apple è previsto all’inizio del nuovo anno. La previsione è opera dell’analista Ming-Chi Kuo. In un post sulla piattaforma di blog Medium, Kuo ha spiegato che i visori ideati dal colosso di Cupertino sono a un “punto di svolta” per il mercato della realtà aumentata e virtuale. L’analista descrive alcune delle funzionalità. A partire dall’introduzione del sensore Lidar sugli iPhone, il visore “offrirà un’esperienza virtuale completa, compresa una modalità trasparente” per non staccare l’attenzione dall’ambiente circostante.

Kuo sostiene che Apple diventerà un leader del settore delle realtà miste, anche grazie alle vociferate collaborazioni con studi cinematografici per la realizzazione di contenuti in alta qualità pensati apposta per i suoi dispositivi. In particolare, l’analista pensa che i rivali gareggeranno per imitare l’ecosistema di Cupertino, una volta che si sarà lanciato sul mercato, “portando l’industria dell’hardware ad una fase di rapida crescita”.

Il sito DigiTimes ritiene che Apple abbia concluso a febbraio 2022 i test di sperimentazione dei visori, prevedendo di iniziarne la produzione di massa tra agosto o settembre. L’accessorio dovrebbe essere caratterizzato da un design leggero, due display micro Oled 4K, 15 moduli ottici, due processori, connettività Wi-Fi 6E, rilevamento degli occhi, degli oggetti e controllo dei gesti e delle mani. Il prezzo approssimativo atteso è intorno ai 3mila dollari.

A un’idea simile lavora Meta-Facebook. Nei giorni scorsi, la creatura di Mark Zuckerberg ha fatto il punto sul lavoro nelle tecnologie virtuali e aumentate e sulla modalità “Pass-through” che consente di passare da una visione dei mondi 3D a una reale, senza togliere i visori.