Intelligenza Artificiale per verificare l’età su Instagram

Negli Stati Uniti Instagram collauda un nuovo metodo per verificare l’età degli utenti, sfruttando l’Intelligenza Artificiale. Il social di Meta grazie a questa funzione vuole evitare che i minori vengano a contatto con contenuti non idonei o vietati. Non è infatti raro che, per non incorrere in limiti, molti ragazzi modifichino la data di nascita dopo l’iscrizione, fingendo di essere over 13 o maggiorenni. Un giochino a cui la Big Tech di Menlo Park dice stop. l’AI adottata dal social, quando un utente proverà a modificare l’eta nelle impostazioni del profilo, chiederà di verificarla utilizzando una delle tre opzioni: caricare il proprio documento d’identità, registrare un video selfie o chiedere agli amici in comune di confermare l’età.

“Stiamo testando questo metodo per assicurarci che adolescenti e adulti abbiano l’esperienza giusta per la loro fascia di età” spiegano da Meta. “Collaboriamo con Yoti — continua l’azienda californiana — company specializzata nella verifica dell’età online, per garantire la privacy delle persone”. Secondo il sito The Verge, la tecnologia di Yoti non è così attendibile per le donne e le persone con pelle scura. Inoltre, per i minori di 24 anni le stime potrebbero essere inferiori di 2,5 anni. Un’analisi del 2020 del sistema dell’azienda londinese da parte di un’organizzazione no profit di terze parti ha rilevato comunque un’affidabilità al 98,89 per cento in un test globale per individuare persone minori di 18 anni o sopra o sotto i 25 anni.

Oltre alla prova del nuovo menù di opzioni per verificare la maggiore età delle persone, Instagram usa l’Intelligenza Artificiale anche per distinguere tra adolescenti e adulti. Per il gruppo capitanato da Mark Zuckerberg L’AI “aiuta a impedire agli adolescenti di accedere a Facebook Dating, agli adulti di inviare messaggi ai minori e questi di ricevere solo contenuti pubblicitari limitati. Il nostro obiettivo è espandere l’uso di questa tecnologia in modo più ampio su tutti i nostri servizi”.