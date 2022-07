Viaggio nell’universo: le foto del telescopio Webb

Joe Biden ha mostrato le prime immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb. “È un giorno storico”: così esordisce il presidente americano, mostrando le foto del telescopio più potente mai inviato in orbita. Il Next Generation Space Telescope svelerà nuove immagini dell’universo con una chiarezza mai vista prima. Tra le prime istantanee della lente troviamo galassie lontane, nebulose luminose e un enorme pianeta gassoso. “Queste foto ricordano al mondo che l’America può fare grandi cose”, non ha perso l’occasione di sottolineare Biden.

Una vera e propria strategia pubblicitaria quella del capo della Nasa, Bill Nelson, che ha custodito le foto quanto basta per creare la suspense necessaria. Le capacità a infrarossi di Webb sono ciò che lo rende straordinariamente potente, consentendogli di penetrare attraverso le nubi di polvere cosmica e di rilevare la luce delle prime stelle, che è stata allungata nelle lunghezze d’onda dell’infrarosso con l’espansione dell’universo.

Questa strabiliante tecnologia rende il telescopio in grado di scrutare indietro nel tempo fino a 13,8 miliardi di anni fa, poco dopo la datazione del Big Bang. “Quando ho visto le immagini per la prima volta ho improvvisamente appreso tre cose sull’universo che non sapevo prima”, ha detto all’Agence france presse Dan Coe, astronomo ed esperto dell’universo primordiale. Questi obiettivi elencati di seguito rappresentano la prima ondata di immagini e spettri scientifici a colori raccolti dall’osservatorio e l’inizio ufficiale delle operazioni scientifiche generali di Webb. Sono stati selezionati da un Comitato internazionale di rappresentanti di Nasa, Esa e Csa – i corrispettivi europei e cinesi dell’agenzia spaziale a stelle e strisce – e dello Space Telescope Science Institute.

Smacs 0723

Enormi ammassi di galassie in primo piano ingrandiscono e distorcono la luce degli oggetti dietro di loro, consentendo una visione a campo profondo sia delle popolazioni di galassie estremamente distanti che intrinsecamente deboli.

Nebulosa Carina

Una delle più grandi e luminose del cielo, situata a circa 7600 anni luce di distanza dalla terra, nella costellazione meridionale della Carina. Le nebulose sono gli agglomerati dove si formano le stelle. Carina ospita molti astri anche decisamente più grandi del sole.

Wasp-96b (spettro)

Un pianeta gigante al di fuori del nostro Sistema solare, composto principalmente da gas. Situato a quasi 1150 anni luce dalla Terra, orbita attorno alla sua stella ogni 3,4 giorni. È stato scoperto nel 2014 e ha circa la metà della massa di Giove.

Nebulosa Anello

Una nuvola di gas in espansione, che circonda una stella morente. Ha un diametro di quasi mezzo anno luce e si trova a circa 2mila anni luce dalla Terra.

Quintetto Stephan

A circa 290 milioni di anni luce di distanza, si trova nella costellazione del Pegaso. È noto per essere il primo gruppo di galassie compatte mai scoperto. Quattro delle cinque galassie all’interno del quintetto sono teatro di ripetuti incontri ravvicinati.