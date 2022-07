Frenano le assunzioni nelle Big-tech

Dopo Google, anche Apple e Meta si preparano a un periodo di magra. La compagnia della Mela conta di ridurre le assunzioni, secondo il piano aziendale del 2023. Questo è quanto riporta Bloomberg. Apple è solo l’ultima delle aziende tech che prevedono un calo l’anno prossimo: chi ha appena ridimensionato le aspettative di crescita è Meta, la creatura di Mark Zuckerberg, che assumerà decisamente meno forza lavoro. La ex Facebook ha ridotto drasticamente la propria previsione di assunzione di ingegneri, con il Ceo che, durante un bilaterale con gli impiegati, ha confessato di vivere una delle peggiori flessioni economiche della storia recente. Le assunzioni di personale specializzato saranno tagliate del 30 per cento almeno, ossia 6mila o 7mila nuovi ingegneri contro i 10mila previsti.

A causa della pressione fiscale maggiore, e con la perdita di diversi inserzionisti pubblicitari, Meta prevede una seconda metà dell’anno più leggera per quanto riguarda le uscite. Chris Cox, il Chief product officer (Cfo) della Big tech di Menlo Park, ha ammesso in una nota che ci si deve aspettare una crescita più lenta per l’anno in corso. Di conseguenza, i team non dovranno aspettarsi un ampliamento della forza lavoro attualmente presente. Nel primo quarto fiscale dell’anno Meta ha perso 3 miliardi di dollari, anche a causa degli ingenti investimenti sulle infrastrutture del metaverso.

Per quanto riguarda le assunzioni in Apple, non tutti i settori dell’azienda verranno trattati allo stesso modo. Solo in alcuni comparti le new entry saranno meno del previsto. Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, non tutte verranno rinnovate. Tra tagli al personale e crescita lenta, tutte le aziende hi-tech si preparano a un anno più difficile degli altri. Apple nel 2023 spingerà molto su nuove forme di tecnologia, come gli occhiali per la realtà aumentata e virtuale, mentre tralascerà relativamente le possibilità di capitalizzazione sui prodotti “dal guadagno facile”. Utilizzerà nell’iPhone 14 lo stesso chip dell’anno scorso e presenterà un nuovo modello di iPad più accessibile.