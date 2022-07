Nuovo primato per AstroSamantha

Tutto pronto per la nuova missione di Samantha Cristoforetti, che alle 16 (ora italiana) di questo giovedì 21 luglio affronterà una attività extraveicolare (Extra Vehicular Activity), diventando così la prima astronauta europea (e anche italiana) a compiere un’operazione del genere.

Il giorno dell’anniversario dello sbarco sulla Luna da parte di Neil Armstrong e Buzz Aldrin (nel 1969), la nostra AstroSamantha sarà impegnata in una passeggiata spaziale di oltre 6 ore, con l’obiettivo di svolgere 3 compiti differenti. Lei e il cosmonauta russo Oleg Artemyev avranno il compito di completare l’installazione del braccio robotico europeo (European Robotic Arm) per fornire supporto alle future passeggiate spaziali, completare le operazioni nella camera di compensazione del modulo russo Nauka (o Mlm, Multipurpose Laboratory Module), e rilasciare in orbita 10 nanosatelliti per la raccolta di dati radio-elettronici. Nello specifico, Cristoforetti verificherà materialmente che la protezione della telecamera del braccio sia abbastanza nitida da consentire a un laser di guidare il braccio nelle operazioni di presa e movimentazioni.

Luca Parmitano, astronauta che fa parte come Cristoforetti dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e che seguirà ogni momento delle operazioni dal centro di controllo della Nasa a Houston, commenta così: “Ancora una volta Samantha è un’apripista. La ringrazio per il suo ruolo nel dimostrare a tutti, donne e uomini, che cosa sono determinazione e l’impegno nel raggiungere un obiettivo”. Poi Parmitano spiega che, essendo un’attività congiunta russa ed europea, “l’attività extra-veicolare di Samantha Cristoforetti è fin dall'inizio stata pianificata con un astronauta russo e con la tuta russa Orlan”.

“La preparazione di una passeggiata spaziale è molto lunga e da settimane Samantha e Oleg stanno lavorando insieme per mettere a punto gli ultimi dettagli delle procedure e della coreografia. Adesso – aggiunge Parmitano – si raccolgono i frutti della preparazione”. E per quanto riguarda possibili consigli da dare alla collega, commenta: “I consigli sono sempre legati a esperienze individuali e non è detto che la mia esperienza possa essere utile a Samantha Cristoforetti. Sono convinto che non ne abbia bisogno: è preparatissima professionalmente ed estremamente capace, svolgerà la sua attività nel modo migliore possibile. A lei il più caloroso in bocca al lupo!”.

In merito poi alla collaborazione con un astronauta russo, Parmitano sottolinea: “Ci dice che è ancora possibile andare al di là dei conflitti sulla Terra, oltre i campanilismi, al di là dell’immediato per focalizzarsi su un futuro di speranza, di cooperazione e di collaborazione. Anche in un momento buio come quello che stiamo attraversando negli ultimi anni, non soltanto nell’ultimo semestre, alle prese con una pandemia che stiamo cercando di lasciarci alle spalle e una guerra ancora in corso, in un mondo estremamente polarizzato e diviso, esiste ancora la possibilità di trovare qualcosa che unisca tutti. Questo qualcosa è la scienza, la tecnologia, l’esplorazione, il futuro e noi come astronauti, come agenzie spaziali siamo in prima linea per cercare di realizzarlo”.

Perché, è bene ricordarsene, quello che è “un piccolo passo per l’uomo” può e deve essere “un grande balzo per l’umanità”.

Sarà possibile seguire la diretta a partire dalle ore 15,30 (italiane) sui canali ufficiali di Nasa e Esa.