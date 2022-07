App per la raccolta punti: convenienza e fidelizzazione del cliente

Appartenere a un gruppo è un bisogno innato nell’uomo. Abbracciare pensieri, credenze, stili di vita e comportamenti fornisce a ognuno un senso di sicurezza, fiducia e gratificazione che diventa quasi imprescindibile per una vita sana. Anche la fiducia verso il prossimo lo è. Individuare dei punti fissi, dei luoghi sicuri in cui tornare perché ci si sente a casa e su cui riporre la propria fiducia, dona stabilità ed equilibrio. Questi bisogni, che dal punto di vista commerciale trovano appagamento nei processi di fidelizzazione, sono gli stessi su cui fanno leva i programmi di promozione per mantenere e trovare nuovi clienti, lanciati dalle aziende. Non si tratta solo di una mera strategia di marketing, ma di azioni che permettono ai consumatori di affezionarsi a un luogo, a una marca, a un prodotto o a una app, traendo la massima soddisfazione dal processo di acquisto. Ognuno, infatti, è portato a comperare qualcosa di cui ha più o meno bisogno. Farlo nel modo giusto contribuisce a vagliare bene le offerte, senza pregiudizi, e propendere per quelle giuste a soddisfare le proprie esigenze. Abbracciare un programma di raccolta punti, rientra proprio in questo processo che vede le aziende, da una parte, impegnate in interventi mirati a creare fedeltà negli acquirenti e questi ultimi, dall’altra, a selezionare i migliori offerenti, che garantiscano convenienza in termini di costi e qualità delle proposte commerciali.

COME SI FA LA RACCOLTA PUNTI

Dalle App per la raccolta punti fino ai più tradizionali bollini, i metodi per collezionare punti sono tanti. Esistono, infatti, le tessere fedeltà, i programmi di loyalty, quelli monomarca o multipartner. Tra questi, si distingue, ad esempio, il programma di loyalty dell’App Payback con cui si acquista presso i partner e si accumulano punti. Payback è un’applicazione mobile che permette di accumulare punti, acquistando da diverse aziende, per ottenere ulteriori sconti e offerte. Portare avanti quest’attività è molto semplice. Basta lasciare i propri dati per ottenere le card direttamente dai punti vendita o dagli store on-line, o scaricare le app dedicate, attraverso cui monitorare costantemente il proprio saldo punti e la scadenza delle diverse promozioni. Utilizzando questi strumenti per raccogliere punti, non solo si potrà beneficiare di sconti e promozioni costanti, afferenti ai più disparati acquisti, ma si entrerà a far parte di una community molto più ampia, con cui condividere interessi e preferenze.

Ancora, si dà la possibilità alle aziende di personalizzare le offerte in base alle proprie esigenze specifiche e ricevere sconti e promozioni in occasioni dedicate, come un compleanno, un anniversario o ricorrenze annuali di qualunque tipo. Ecco, dunque, come la necessità e il desiderio di effettuare acquisti a prezzi sempre più convenienti si sposi con il bisogno più profondo di appartenere e fidarsi, trovare identificazione in valori condivisi con realtà più grandi della comunità in cui si vive abitualmente, superando limiti e confini. Un dato di fatto che trova maggiore fondamento proprio nei programmi di fidelizzazione multipartner, perché abbracciano diverse imprese, ognuna destinata a un settore di mercato differente, che amplia la rosa di offerte e di accessi da parte dei consumatori finali, in un processo di allargamento della community costante.