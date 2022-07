Google Pixel 6a, al via i preordini in Italia

Lo smartphone di Google punta su privacy e fotografia a un prezzo ridotto. Partono anche in Italia i preordini del Pixel 6a, il nuovo telefono del colosso del Web. È l’erede dei precedenti Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Condivide con i modelli precedenti la presenza di un processore Google Tensor e del chip di sicurezza Titan M2. Proprio quest’ultimo è l’elemento che permette ai recenti smartphone Pixel di alzare il livello di sicurezza dei dati degli utenti, grazie alla memorizzazione in locale delle chiavi crittografiche che servono a cifrare le informazioni. Dopo l’annuncio in occasione dell’incontro per sviluppatori Google I/O 2022, la casa di Mountain View si appresta dunque a rendere disponibili i Pixel 6a, nelle tre colorazioni grigio antracite, grigio chiaro e verde salvia con una promozione che permette di ricevere, inclusi nel prezzo, gli auricolari Buds-A.

Il cartellino per il pacchetto completo è di 459 euro, con la distribuzione che nel nostro Paese si affida allo store ufficiale di Google e ad Amazon. Soniya Jobanputra, product manager di Google ha spiegato che “Pixel è sempre stato noto per la sua eccellenza nella fotografia computazionale e Pixel 6a sfrutta appieno il processore del segnale di immagine che condividiamo con Pixel 6 e Pixel 6 Pro”. Per mantenere il prezzo più basso, Google ha dovuto rivedere alcuni dettagli del Pixel 6a, ad esempio eliminando la ricarica wireless e realizzando il bordo dello schermo in materiale opaco piuttosto di quello lucido del Pixel 6 Pro. “Grazie a Google Tensor, il Pixel 6a condivide gli stessi algoritmi di post-elaborazione dei nostri telefoni di punta, consentendo di supportare nuove esperienze fotografiche come Gomma Magica e Real Tone”.