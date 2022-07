Metaverso: Meta aggiorna le regole per contenuti “maturi”

Mondi per un pubblico maggiorenne. Il metaverso di Meta si sta preparando anche a contenuti per adulti. In un post all’interno del blog ufficiale dell’azienda, si parla dell’aggiornamento delle politiche di utilizzo, che consentirà agli sviluppatori di creare servizi con l’etichetta “18+”

In base a quanto indicato dal sito UploadVr, i creatori che hanno già mostrato dei lavori sul metaverso hanno ricevuto una mail, dove è stato chiesto di contrassegnare in maniera manuale il livello di accesso dei loro progetti: quindi “maturo” o “aperto”. Peraltro, come indicato dalle nuove policy, i contenuti dedicati agli adulti possono avere in sé quelli di “quasi-nudità, immagini di persone in posizioni allusive o in un ambiente che suggerisce il loro impegno in azioni sessuali”. Divieto per la pornografia e i “contenuti di nudo esplicito, le rappresentazioni di persone in posizioni chiaramente esplicite e i mondi sessualmente provocanti o allusivi”.

Medesimo discorso vale per la violenza e sostanze illegali. Per esempio, si possono promuovere “marijuana, alcol, tabacco o attività regolamentate in base all’età, incluso il gioco d’azzardo” ma non “droghe illegali” o l’abuso “di farmaci da prescrizione”. Da ricordare che sulla scorta dell’archivio internet Wayback Machine, che permette di consultare le pagine web modificate nel tempo o sostituite, fino all’aprile scorso Meta diceva “no” ai contenuti che, adesso, rende possibili ma solo con il tag per maggiorenni.

Nota finale: all’indomani del lancio in versione beta negli Usa e in Canada, l’azienda aveva introdotto su Horizon Worlds un sistema di protezione della privacy che, con una impostazione predefinita, vietava ad altri utenti di avvicinare troppo i propri avatar a quelli degli altri visitatori. Un modo, questo, per dribblare molestie durante l’utilizzo del metaverso.