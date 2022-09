Sky lancia Sky glass, la sua prima Tv

Parola d’ordine: semplificazione. In un’epoca dove si passa più tempo a cercare i film che a goderseli, Sky lancia anche in Italia Sky Glass, il nuovo televisore che integra diversi contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei provider come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn e naturalmente quelli dell’offerta della compagnia di casa.

“Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione”, ha detto l’amministratore delegato Andrea Duilio, in conferenza stampa a Milano. “È un prodotto che semplificherà l’esperienza di visione e trasformerà la televisione in casa”.

La smart tv di Sky è pensata per essere usata con la voce. Basta dire “ciao Sky” e pronunciare, ad esempio, il nome di un attore per veder apparire sulla schermata principale tutti i suoi film disponibili in quel momento, sia tra i cataloghi di Sky che in quelli delle diverse app. Inoltre, premendo il tasto “+” del telecomando si possono inserire nella playlist il film, serie o programma che si desidera guardare. È compresa nella Sky Glass anche la funzione “restart”, già presente da tempo nel decoder dell’azienda, per ricominciare da capo i programmi già iniziati.

“Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi” ha spiegato Duilio. “La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti – continua – ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante”.

La Sky glass esce dalla fabbrica in tre modelli, tutti dotati di tecnologia Quantum Dot per esaltare la qualità dell’immagine e di sei casse integrate, con la configurazione Dolby Atmos. La versione da 43 pollici viene 697 euro, quella da 55 pollici 995 euro e quella da 65 1293 euro. Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky Tv, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix (a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi).

Quella di Sky è anche la prima tv al mondo certificata carbon neutral da Climate impact partners, perché permette di risparmiare molta energia, incorporando tre dispositivi in uno (tv, Sky e decoder). Duilio sottolinea che in Inghilterra Sky glass “è la tv Ultra Hd più venduta in tutti i formati presenti”.