Il nuovo robot di Musk lavorerà per Tesla

La Tesla, azienda hi-tech produttrice di automobili elettriche di proprietà del multi-miliardario Elon Musk, ha presentato all’ultimo Tesla’s AI Day un prototipo del robot umanoide Optimus. L’anno scorso la compagnia si è limitata a far esibire sul loro palco un ballerino vestito da robot, ma oggi l’umanoide capace di agire senza cavo – che ricorda per design gli androidi antagonisti di Will Smith in Io, Robot – è stato svelato al pubblico. Il nome, Optimus, è tutto un programma: prende ispirazione dal robot-automobile capo dei Transformers (Optimus Prime), celebre cartone animato giapponese. Sul palco di Palo Alto, California ha gesticolato lentamente e salutato il pubblico per circa un minuto.

“Ma può fare davvero molto di più di quello che vi abbiamo appena fatto vedere” ha spiegato Musk, il patron di Tesla, mentre un video alle sue spalle mostrava le immagini del bot che porta scatole e bagna piante con un annaffiatoio. Il visionario dell’alta tecnologia ha inoltre dichiarato che, quando sarà inaugurata la produzione in larga scala, costerà “probabilmente intorno ai 20mila dollari, ossia “meno di un’auto” (o comunque meno di una Tesla).

I clienti dovrebbero essere in grado di ricevere Optimus – una volta ordinato – nel giro di 3-5 anni, ma per ora “non è ancora in vendita”, ricorda Musk. Secondo il Ceo il robot potrebbe essere utilizzato nell’industria automobilistica e in altri ambiti del Secondario, per sopperire alla carenza di manodopera. Secondo gli ingegneri di Tesla, l’umanoide di casa verrà messo alla prova nelle fabbriche di assemblaggio delle auto elettriche di Elon Musk.

Altre aziende del settore automotive stanno mettendo a punto dei propri robot. Honda, insieme a Hyundai-Boston Dynamics, ha lavorato su un progetto chiamato Asimo per quasi vent’anni. Nella sua forma finale, quest’androide ha le dimensioni di un bambino capace di camminare, danzare, correre, salire e scendere le scale e manipolare oggetti con le sue dita, senza essere connesso a un cavo.