F1 22: scende in pista Mika Häkkinen

Nuovi aggiornamenti approdano sul videogioco F1 22: l’ha annunciato Codemasters in concerto con Electronic Arts. Il campionato cadetto – la Formula 2 – è protagonista con l’introduzione della Fia F2 World championship. I giocatori possono vestire i panni di Logan Sargeant, Jack Doohan e del recente campione Felipe Drugovic in una stagione composta da 14 gare, compresa la modalità sprint. La modalità My team di F1 22 darà il benvenuto il 17 ottobre all’ultima icona del gioco, Mika Häkkinen. Il finlandese volante ha vinto – nel 1998 e nel 1999 – il campionato del mondo, ed è stato uno dei campioni più rispettati ed amati della sua generazione.

I videogiocatori che hanno acquistato la Champions Edition potranno immedesimarsi in storiche rivalità dell’automobilismo, gareggiando contro altre icone del gioco, tra cui il più forte di tutti i tempi, Michael Schumacher. Inoltre, è disponibile come download gratuito la livrea speciale future mode di McLaren Racing, ispirata ai paesaggi futuristici di Singapore e del Giappone. Da dicembre, poi, gli utenti potranno scaricare questa livrea definitivamente ed equipaggiarla con l’auto del proprio pilota virtuale.

Con la stagione di Formula 1 che vira verso il selvaggio west, tutti i giocatori riceveranno gratuitamente diversi contenuti ispirati agli Stati Uniti. Sempre dal 17 ottobre saranno disponibili una livrea, un casco, una tuta e dei guanti a stelle e strisce ispirati agli Usa e la celebrazione del podio stile The Griddy (una coreografia spesso utilizzata dai giocatori di football americano per festeggiare un touchdown). Il “balletto” del momento potrà essere utilizzato in F1 22 con tutti i piloti creati dai giocatori. Ulteriori skin e gadget di personalizzazioni sono disponibili per essere sbloccati nel corso dei 30 livelli gratuiti e Vip del terzo capitolo di Podium Pass (un pacchetto di contenuti aggiuntivi a pagamento), il cui lancio è previsto oggi 12 ottobre. “Abbiamo racchiuso tantissimo nell’ultimo aggiornamento, con qualcosa per tutti i giocatori”, ha dichiarato Paul Jeal, Senior Director F1 Franchise di Codemasters.

“Che si tratti di vivaci oggetti per il Podium Pass, di folli balli celebrativi, di una nuova icona da corsa o della stagione completa 2022 della F2, i giocatori hanno a disposizione molti nuovi contenuti che offrono loro la scusa perfetta per tornare in pista”, conclude Jeal. Infine, l’aggiornamento include i nuovissimi tracciati dei circuiti di Spagna, Australia, Abu Dhabi e il Miami International Autodrome – nuovo di zecca – e la possibilità di giocare con il visore di realtà virtuale, ma solo su pc.