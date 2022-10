Nuovo trailer mostra il mondo di Final Fantasy XVI

Ormai ci siamo. L’attesa per il prossimo capitolo di Final Fantasy è agli sgoccioli. Il nuovo episodio della saga uscirà nel 2023 in esclusiva per PlayStation 5. Il 20 ottobre scorso la Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer per il gioco giapponese che ha cambiato il mondo dei videogame d’azione. Il video, intitolato “Ambition”, offre un approfondimento su Final Fantasy XVI, incluso il regno di Valisthea e la moltitudine di personaggi che si incontreranno lungo il cammino. Rivelati anche i segreti dei Dominanti, uomini e donne in grado di evocare un terribile ed oscuro potere.

“Sono lieto di annunciare che il nostro nuovo trailer, Ambition, è ora disponibile”, ha affermato Naoki Yoshida, produttore della saga che ha iniziato il suo cammino nel lontano 1987. “Piuttosto che concentrarci sull’azione come nel nostro precedente trailer – continua lo sviluppatore – questa volta volevamo dare un’occhiata più dettagliata all’ambientazione di Final Fantasy XVI e al suo ricco cast di personaggi, e in particolare ai Dominanti”. L’ultimo capitolo dell’antologia trasporta il videogiocatore nel regno di Valisthea, in cui gli Eikon sono delle potenti creature letali racchiuse in un Dominante, un uomo – o donna – in grado di evocarne la forza terribile.

La “mappa” è stata creata da un team di tutto riguardo, che include Kazutoyo Maehiro (direttore creativo e sceneggiatore originale), Michael-Christopher Koji Fox (direttore della localizzazione) e molti altri ancora. Clive Rosfield è il protagonista giocabile di Final Fantasy XVI, un giovane determinato a padroneggiare l’arte della spada – punto di forza di tutta la saga – che viene nominato Primo Scudo di Rosaria, una delle nazioni che si trovano sulla mappa del gioco. Il suo compito è proteggere Joshua, un Dominante, ovvero suo fratello minore. Una serie di eventi inaspettati porta Clive su una strada oscura e pericolosa, in cerca di vendetta. Grazie al nuovo trailer di Square Enix, l’attesa è alle stelle.