I migliori videogiochi horror per la notte delle streghe

Halloween è uno dei giorni migliori dell’anno per fare festa, mascherandosi da creature spaventose per tirare fuori il peggio di sé. Ma, per chi vive secondo il mantra “di uscire non se ne parla proprio”, ecco una breve lista dei migliori videogiochi horror da giocare nella notte delle streghe, per restare in tema senza patire l’hangover del giorno dopo.

RESIDENT EVIL

Forse il franchise più scontato, ma Resident Evil merita il primo posto nella classifica. Uno dei migliori giochi horror di sempre, è dal 1996 che appassiona – e spaventa – giovani e adulti. Una saga che (come molte altre) dopo anni di alti e bassi, è rinata grazie a operazioni di marketing della casa produttrice, la Capcom. In particolare, il settimo capitolo della saga – Resident Evil 7: Biohazard – ha conquistato sia le vecchie leve sia i newcomers (ovvero coloro che si sono avvicinati alla serie con questo titolo), grazie alla grafica mozzafiato e alle dinamiche di gioco prese in prestito dai più moderni videogiochi del terrore.

SILENT HILL

“Iconico” è l’unico aggettivo che viene in mente per descrivere la seconda serie della classifica, ovvero Silent Hill. Questi videogame – sviluppati da Konami – sono i primi ad inserire l’aspetto horror-psicologico, in contrapposizione con l’essenza più splatter di Resident Evil. Scomparsa dalle scene nel 2012, Silent Hill sarà protagonista di un massiccio remake nel futuro prossimo. Inoltre, un capitolo nuovo di zecca è stato annunciato, che prenderà il nome di Silent Hill f. Non c’è niente di meglio di prepararsi ai nuovi prodotti rispolverando i giochi iconici della serie.

THE EVIL WITHIN

Al terzo posto, un’altra opera della mente creatrice di Resident Evil, Shinji Mikami. The Evil Within è forse il titolo più sottovalutato di sempre, se si parla di giochi horror. Nei due capitoli della serie si vestono i panni del detective Sebastian Castellanos, che durante un’indagine scopre l’esistenza di forze soprannaturali, che seminano una scia di terrore, distruzione e morte, su cui deve far luce. Secondo i cultori del genere, The Evil Within rappresenta la migliore esperienza di gameplay horror di sempre.

DEAD SPACE

Probabilmente, nessuno dei titoli sopracitati ha avuto l’impatto mediatico e culturale di Dead Space, l’opera magna di Visceral Games. Nel 2008 esce il primo capitolo della saga, dove l’ingegnere Isaac Clark viene inviato su una navicella spaziale alla ricerca di soluzioni per prevenire l’estinzione della razza umana. Qui, l’equipaggio viene attaccato dai terrorizzanti Necromorfi, probabilmente i mostri più spaventosi della storia dei videogiochi. Una minaccia costante, una serie di “prove” e una via d’uscita quasi impossibile per Isaac, intrappolato nell’astronave.

Si sconsiglia (o si consiglia, dipende da voi) l’esperienza di gioco a luci spente.