Gli Nft sbarcano su Instagram

Il trend degli Nft – non fungibile token, ovvero delle opere d’arte virtuali non riproducibili – dopo il boom di inizio anno, ha cominciato a scemare nell’ultimo periodo. Nel frattempo, Meta, che al momento ha perso circa 9 miliardi di dollari con il suo progetto sul Metaverso, ha deciso di ampliare il supporto a queste opere digitali sulle sue piattaforme. La prima ad accogliere gli Nft è Instagram, per provare a rilanciare lo scambio e la compravendita di questi ultimi. Sul social network è possibile postare gli Nft posseduti e addirittura mettere in vendita quelli realizzati direttamente sull’app. Tutto ciò, per ora, solamente negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sola visualizzazione dei file, il social spiega – attraverso il suo blog – che “gli aggiornamenti relativi alle funzionalità per mostrare i contenuti sono disponibili in oltre 100 Paesi”.

Lo “sbarco” degli Nft su Instagram è stato annunciato nel corso della conferenza Creator Week di Los Angeles, organizzata da Meta. La multinazionale di Mark Zuckerberg dichiara che non prenderà commissioni dalla vendita delle opere digitali fino al 2024, lasciando gli introiti dei creatori “intatti”. Invece, nel caso un Nft venga creato su Instagram e poi venduto o acquistato su piattaforme di terze parti, avverrà una detrazione di circa il 30 per cento. In tal caso, gli artisti possono avvalersi della facoltà di aggiungere un’ulteriore commissione sulla rivendita del loro lavoro, che va dal 5 al 25 per cento. Per ora, la fase di test riguarda solo un piccolo gruppo di creatori, residenti negli Stati Uniti.

I quadri virtuali di Instagram sono per ora basati sulla blockchain (un registro condiviso che registra le transazioni che riguardano gli Nft) Polygon, anche se Zuckerberg vorrebbe estendere in futuro il supporto alle reti Solana e Phantom. Per quanto riguarda la principale piattaforma di scambio di opere virtuali, OpenSea, non è ancora del tutto visualizzabile sul social, se non per opere selezionate e informazioni di base dei singoli Nft.