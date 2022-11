Arriva in Italia Mate 50 pro, lo smartphone Huawei per le foto

A due mesi dall’uscita sul mercato casalingo, Huawei, l’azienda produttrice di dispositivi elettronici, lancia in Italia il Mate 50 Pro, il cellulare top di gamma con la fotocamera migliore al mondo. L’obbiettivo di questo smartphone è stato classificato come più performante dagli esperti di DxOMark, un sito che classifica i telefonini per le loro capacità fotografiche. Sul cellulare ancora non possono essere installate le app di Google, per via del pan voluto da Donald Trump nel 2019 che vieta ad aziende statunitensi di fare affari con una “black list” di corporazioni cinesi, tra cui Huawei.

In questi anni, infatti, la big tech di Shenzhen ha dovuto riorganizzare in maniera decisa le sue attività, puntando alla produzione interna di hardware e allo sviluppo di un particolare sistema Android, personalizzato, dal nome di HarmonyOs. Il Mate 50 Pro è costituito da una scocca di vetro con design simmetrico e minimale, ed è disponibile – per ora – solo nella sua colorazione “black”. Lo smartphone “silver” sarà acquistabile solo prossimamente. Ha un display da 6,74 pollici, monta il processore Intel Snapdragon 8 plus Gen 1 4G, ha 8 gigabyte di Ram, 256 gigabyte di memoria e una batteria da 4700 ampere.

Ma il punto forte del top di gamma dell’azienda cinese è sicuramente la fotocamera. Denominato da Huawei “xmage”, l’insieme di obbiettivi – in tutto tre – ha un’apertura focale meccanica regolabile a 10 stop, con due modalità d’utilizzo: automatica e professionale. Il sensore principale è da 50 megapixel, alimentato dal motore grafico Xd Fusion Pro, che riesce a scattare foto di alta qualità in termini di luminosità, dettagli e contrasto. A completare la dotazione, anche un obbiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un periscopico da 64 megapixel. Il vero tallone d’Achille del Mate 50 Pro, essendo Huawei una casa produttrice “economica” nell’immaginario collettivo, è il prezzo. Infatti, lo smartphone appena arrivato in Italia può essere comprato sullo store ufficiale a 1199,99 euro. Quasi 1200 euro per un dispositivo che, nel prezzo, assomiglia ai “cugini americani” della Apple, senza però le garanzie di qualità a cui ci ha abituato l’azienda di Los Altos, in California.