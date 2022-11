Il crollo di Ftx trascina Crypto.com nell’abisso

Il fallimento di Ftx, una delle aziende più importanti riguardo allo scambio di criptovalute, rischia di innescare un effetto domino nelle borse di “moneta virtuale”. Ora, è finita nel mirino anche Crypto.com, il cui token (moneta, conio) nativo è crollato ai minimi di 22 mesi fa. l’amministratore delegato Kris Marszalek è atteso in diretta su YouTube per rispondere alle domande su alcune transizioni sulla piattaforma che hanno scatenato speculazioni e ritiri di fondi. Le preoccupazioni degli investitori sono diventate realtà durante questo fine settimana, quando alcuni dati hanno mostrato che a ottobre l’azienda di Marszalek aveva accidentalmente inviato circa l’82 per cento delle sue riserve della valuta “Ethereum” – circa 400 milioni di dollari – a un portafoglio sul sito Gate.io, dove si scambiano cripto.

Sebbene il capitale sia stato recuperato, gli operatori hanno segnalato la contraddittorietà delle affermazioni di Crypto.com secondo cui tutti i fondi degli utenti sono tenuti offline, o comunque in portafogli “freddi”. I prelievi presso il token di Crypto sono aumentati drasticamente nel weekend. La società di scambio di criptovalute, con sede a Singapore, è nella top 10 degli exchange per fatturato a livello globale, ma comunque più piccolo dell’oramai in bancarotta Ftx e del leader di mercato Binance.

La fama di Crypto.com è cresciuta esponenzialmente negli ultimi due anni, soprattutto quando, nel 2021, ha firmato un accordo da 700 milioni di dollari per ribattezzare lo Staples Center di Los Angeles – dove giocano i Lakers e i Clippers – come “Crypto.com Arena”. Il fallimento di Ftx, dopo l’ondata di prelievi da parte dei clienti e un accordo di salvataggio fallito con la concorrente Binance, ha messo sull’attenti l’autorità di regolamentazione dei titoli delle Bahamas, dove Ftx aveva la sede. Gli investigatori finanziari stanno indagando su eventuali comportamenti scorretti. Visa ha interrotto gli accordi per le carte di credito globali on Ftx, e la borsa Aax per ora ha interrotto tutti i prelievi.