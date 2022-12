TikTok Australia contro il melanoma

TikTok Australia si prepara a censurare i video che incoraggiano l’abbronzatura esagerata. Al loro posto, nella piattaforma verranno aggiunti contenuti educativi, in seguito agli avvertimenti di diversi medici ed esperti. Nella landa dei canguri, il cancro alla pelle è uno dei tumori più diffusi. I condirettori del Melanoma Institute Australia, i medici Georgina Long e Richard Scolyer hanno acceso il campanello d’allarme in seguito al popolare hashtag di TikTok #sunburntchallenge. In poche parole, una sfida per le migliori abbronzature, che incoraggia livelli a dir poco pericolosi di esposizione ai raggi solari o alla lampada, per poi postare i “risultati” sulla piattaforma cinese.

L’ambasciatrice di questa iniziativa è l’olimpionica Cate Campbell, una nuotatrice sopravvissuta al melanoma. Long, parlando affianco dell’atleta, ha avvertito che gli influencer gloriano l’eccessiva abbronzatura con parole chiami come “sunburnt tanlines”, che ha più di 200 milioni di visualizzazioni. I direttori del Melanoma Institute esortano quindi piattaforme, stazioni televisive e blogger a “cambiare la narrazione culturale intorno alle scottature”. La campagna di prevenzione del social ricorda che l’Australia ha la più alta incidenza di melanoma al mondo. Gli utenti che cercheranno parole come “spiaggia”, “abbronzatura” o “sole estivo”, si imbatteranno in una striscia pop-up per la propaganda anti abbronzatura. Gli influencer, ma anche gli utenti regolari, saranno incoraggiati a creare contenuti o raccontare storie riguardo alla sicurezza sotto al sole.

Più di mille morti all’anno, ecco quante vittime miete il melanoma nella nazione oceanica. Inoltre, è il tumore più comune tra i ventenni ed è la forma più mortale di cancro in tutta l’Australia. Sono 17.756 i nuovi casi di melanoma solo nel 2022, secondo Cancer Australia, rendendolo il terzo tumore più comune un assoluto, dopo il cancro alla prostata e il cancro al seno. “Speriamo di poter salvare delle vite”, dichiara il direttore generale di TikTok in Australia, Lee Hunter, assicurando che la compagnia valuterà i video riguardanti l’abbronzatura e rimuoverà quelli che contravvengono alle linee guida mediche.