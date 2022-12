Tecnologia, oltre 7 italiani su 10 hanno fiducia nel settore

La tecnologia gode della fiducia del 73 per cento degli italiani. Il dato è in crescita di 4 punti percentuali rispetto al 2021. È il risultato di uno studio del Trust Barometer 2022, pubblicato dalla società di consulenza globale Edelman, che monitora la fiducia dei consumatori verso aziende, media, governi e ong, analizzando diversi settori, tra cui quello della tecnologia. Secondo l’indagine, Per il Trust Barometer 2022 l’andamento globale della fiducia nel settore della tecnologia non lascia spazio a dubbi, visto che i numeri sono in crescita nella quasi totalità dei Paesi analizzati: da un lato con alcune nazioni asiatiche come Cina e Indonesia, che fanno registrare tassi del 90 per cento del 91 per cento rispettivamente e, dall’altro, solo due economie, Stati Uniti e Canada, in lieve decrescita. Per quanto riguarda l’Europa, l’Italia (73 per cento) è davanti a molti altri Paesi come Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, in quanto a fiducia nell’hi-tech, ed è preceduta solo dall’Olanda. Che raggiunge il 74 per cento. Il nostro è inoltre l’unico Paese in Europa dove la tecnologia resta il settore con l’indice di fiducia più alto.

Bene anche la credibilità del 5G (66 per cento) e dell’IoT (60 per cento), “l’Internet delle cose”, così come dell’Intelligenza artificiale, che raggiunge il 59 per cento dei consensi. Tra i diversi mercati studiati, l’Italia (44 per cento) è, insieme alla Germania (39 per cento), tra i meno preoccupati dalla privacy dei dati che le aziende raccolgono, dalla loro sicurezza e dal possibile uso manipolatorio e non etico. Due invece i timori: il primo riguarda le attività degli hacker, ed eventuali cyber attacchi o cyber terrorismo, che cresce di 5 punti toccando il 69 per cento (contro il 71 per cento globale). Poi la possibile perdita di lavoro a causa delle innovazioni tecnologiche o dell’automazione, che però scende di un punto (53 per cento) rispetto allo scorso anno. Un tema globale è quello delle fake news e della possibilità che la tecnologia renderà impossibile distinguere il vero dal falso.