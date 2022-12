Amazon sfida Tik Tok con foto e video brevi

Amazon lancia la sfida a TikTok. La piattaforma di e-commerce inaugura una sezione di foto e video brevi. Amazon si ispira al social più in voga tra i giovani per promuovere i prodotti del momento, anche grazie a vip e influencer. Inspire è la nuova sezione dell’app del gigante del commercio elettronico da scorrere in verticale, proprio come su TikTok, per visualizzare foto e brevi clip video su prodotti selezionati. Basterà poi un clic per aprire la sezione relativa all’oggetto e acquistarlo su Amazon. Inspire verrà inizialmente implementata per clienti selezionati negli Stati Uniti all’inizio di dicembre per poi espandersi negli Usa nei mesi successivi. Al momento non ci sono notizie su un eventuale lancio in Europa.

La mossa può essere letta come una strategia per distogliere l’attenzione dei consumatori da app come TikTok e Instagram, in cui sempre più spesso marchi e influencer producono contenuti con link che portano gli utenti sul sito web per finalizzare l’acquisto. All’apertura di Inspire, verrà chiesto di scegliere tra oltre 20 interessi, così da personalizzare il feed della sezione. Sebbene Inspire si concentri su contenuti video di breve durata, offre anche supporto per le foto, rendendolo una sorta di ibrido tra TikTok e Instagram.

Come quest’ultimo, è possibile toccare due volte un punto qualsiasi dello schermo per “mettere mi piace” al contenuto con un cuore rosso. Amazon afferma che, nel tempo, il feed si personalizzerà maggiormente, man mano che gli utenti effettueranno acquisti, proponendo anche nuovi interessi, più specifici. A lungo termine, la piattaforma prevede di aggiungere nuove funzionalità. Oliver Messenger, direttore di Amazon Shopping sottolinea: “Ci reinventiamo ogni giorno per rendere lo shopping facile e divertente. Inspire è una nuova esperienza che mette in contatto i clienti Amazon, gli influencer e i marchi. Con pochi tocchi, ognuno potrà scoprire le novità e trarre ispirazione su cosa acquistare, tutto in un unico posto”.