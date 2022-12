Ezio Auditore è il miglior personaggio dei videogiochi di sempre

La rivista specializzata inglese Gamingbible, attraverso un sondaggio tra i propri lettori su Instagram, ha eletto il miglior personaggio dei videogiochi di sempre. Si sa che un protagonista interessante, credibile e carismatico quasi sempre riesce a fare la fortuna di un qualsiasi gioco, soprattutto quando si tratta di videogame d’azione. A spuntarla, senza troppi drammi, è stato il fiorentino Ezio Auditore, il mitico personaggio principale di Assassin’s Creed II, il secondo capitolo della serie di successo della Ubisoft, ambientata in Italia.

La saga degli assassini ha visto succedersi una dozzina di protagonisti, che si sono avvicendati negli anni, ma nessuno ha mai messo a confronto i letali combattenti con Ezio, che è di gran lunga il preferito dal pubblico. Forse, solo Kassandra di Assassin’s Creed Odyssey è stata abbastanza iconica da guadagnarsi un posto affianco al fiorentino, ma senza scavalcarlo. I fan, nel tempo, si sono connessi ad Ezio. Si sono immedesimati nel suo “viaggio di formazione” da giovinastro spericolato a letale (e saggio) assassino della setta più pericolosa al mondo.

La vittoria di Ezio Auditore in questa speciale classifica di Gamingbible non è di certo uno shock per gli appassionati, ma c’è da dire che la concorrenza è stata forte. Il sicario italiano ha dovuto affrontare eroi del calibro di Agent 47 (Hitman), Geralt di Rivia (The Witcher), Lara Croft (Tomb Rider), Jill Valentine (Resident Evil) e Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2). Si tratta di personaggi che sono rimasti nel cuore della maggior parte dei videogiocatori, ma Ezio Auditore, oltre alla prova del gioco, ha superato la prova del tempo.

La finale però, come da pronostico, ha visto a duello (sempre su Instagram) Ezio contro Kratos, eroe della saga di God of War. Lo spartano si è dovuto arrendere al letale killer di Assassin’s Creed II, accontentandosi del secondo posto in classifica. Probabilmente, però, se i due si fossero affrontati in un vero e proprio combattimento, gli esiti sarebbero stati molto diversi.