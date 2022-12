Ftx: arrestato l’ex amministratore delegato

Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di Ftx, azienda per lo scambio di criptovalute, è stato arrestato dopo che gli Usa hanno notificato al Governo delle Bahamas di aver presentato le accuse penali contro il 30enne.

L’episodio, ultimo in ordine di tempo, ha puntato nuovamente i riflettori sulla vicenda relativa alla piattaforma di trading di criptovalute finita in bancarotta. A questo punto, è ipotizzabile che gli Stati Uniti possano chiedere l’estradizione di Bankman-Fried. Le autorità del Paese caraibico, dal canto loro, avrebbero già detto che procederanno in tal senso, non appena la richiesta sarà formalmente depositata. Il premier caraibico, Philip Davis, ha dichiarato: “Le Bahamas e gli Stati Uniti condividono l’interesse nel ritenere responsabili tutti coloro associati con Ftx che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge”.

L’autorità di vigilanza di Wall Street, la Securities and exchange commission (Sec), nel frattempo avrebbe accusato Bankman-Fried, di aver allestito uno schema per frodare gli investitori della piattaforma. Gary Gensler, presidente della Sec, ha rivelato: “Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull’inganno, dicendo agli investitori che si trattava di una delle istituzioni più sicure nel settore delle criptovalute”.