Microsoft rilancia l’offerta per Call of Duty

L’affare dell’anno, ovvero L’acquisizione della Activision Blizzard da parte di Microsoft, continua a sbattere sui muri creati dalla Sony, che imputa la società di Bill Gates di concorrenza sleale. Dalla parte di PlayStation si è schierato anche il Governo americano, che ha fiutato l’occasione per ridimensionare il crescente potere delle Big Tech negli Stati Uniti. Ma la compagnia di Redmond rimane fiduciosa, e continua a portare avanti diversi progetti per il futuro. Uno di questi, è l’acquisizione del famoso sparatutto Call of Duty, per cui qualche settimana fa la Microsoft aveva proposto a Sony un’offerta per la quale il gioco rimarrebbe sulle console PlayStation per i prossimi dieci anni.

L’azienda giapponese ha rifiutato la proposta della compagnia di Phil Spencer, il Ceo della Microsoft Games, che però ha già rilanciato. Stando a un nuovo report di Bloomberg, in questi giorni Sony si è vista arrivare un offerta “che non potrà rifiutare”, che permetterebbe a tutti i capitoli della serie di Call of Duty (compreso l’ultimo, Modern Warfare 2) di arrivare anche sul servizio in abbonamento PlayStation Plus.

Sempre stando alle informazioni dell’azienda specializzata in mass media, Sony sta prendendo tempo rispetto alla nuova proposta. L’azienda giapponese è stata la prima ad opporsi al matrimonio tra Microsoft e Activision, pur essendo leader incontrastata nel mondo dei videogiochi. La Sony ha più volte sottolineato che il sodalizio tra le due aziende permetterebbe alla compagnia di Redmond di prendersi una grossa fetta di mercato che, a dire il vero, è adesso di Playstation.

Microsoft, nel frattempo, è andata a bussare alla porta di Nintendo, proponendo la stessa offerta fatta a Sony riguardante Call of Duty. La compagnia di Kyoto non si è fatta pregare, accettando il compromesso.