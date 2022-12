“Devo dimettermi?”: il sondaggio di Elon Musk

La domanda, la risposta e il mistero. C’è tutto questo – e forse anche altro – nell’ultimo sondaggio lanciato da Elon Musk. Il tycoon sudafricano ha prima chiesto ai suoi 122 milioni di follower se doveva ripristinare gli account dei giornalisti sospesi, dopodiché ha deciso di pubblicare un altro “rilevamento” su Twitter, stavolta però sul suo futuro. Infatti, il proprietario della piattaforma ha domandato agli utenti, in sostanza, se doveva dimettersi o meno dal ruolo di amministratore delegato.

Un’altra, provocazione? L’ennesima? Sta di fatto che il 57,5 per cento dei “votanti” si è espresso a favore delle dimissioni di Musk. Allo stesso tempo, secondo il Financial Times, sarebbero due i nomi per la successione del magnate, ovvero Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta e Sarah Friar, capo di Nextdoor. Queste le voci mentre il titolo di Tesla cresce a Wall Street. Da qui la domanda: cosa ha in mente Elon Musk?