Nel 2023 (forse) potremo comprare la PS5

Coloro che sono riusciti ad acquistare una Playstation 5 si possono ritenere alquanto soddisfatti di come la Sony abbia affrontato il 2022 rispetto alla sua console di ultima generazione. Oltre alla possibilità di giocare a tre “esclusive” di altissimo livello, come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, innumerevoli titoli degni di nota sono entrati nell’universo Playstation. Adesso, agli sgoccioli dell’anno vecchio, Sony ha dichiarato che il 2023 sarà un anno “molto importante” per PS5. A rilasciare queste dichiarazioni è la redazione di Famitsu, una rivista online giapponese specializzata in videogiochi, che ha intervistato Hideaki Nishino – il senior vice president di Sony Interactive Entertainment – domandandogli del futuro prossimo della tanto ambita console. Le dichiarazioni di Nishino, tradotte poi da Insider Gaming, non solo alzano l’asticella delle aspettative dei possessori di PS5, ma infiammano anche gli animi dei molti che ancora non sono riusciti ad accaparrarsi la fantomatica console.

“Entro la fine dell’anno fiscale 2022, le vendite cumulative di PS5 supereranno i 37 milioni di unità e riteniamo che quello sarà un momento molto importante anche per la piattaforma. Speriamo vivamente che non vediate l’ora che arrivi il prossimo anno”, queste le parole del vicepresidente. Difatti, la Playstation 5 è stata virtualmente impossibile da acquistare, dal momento dell’uscita sul mercato. Un prodotto che non ha quasi mai toccato gli scaffali dei negozi, sempre reperibile solamente di seconda mano e a prezzi decisamente più alti. A detta di Sony, la situazione sta per cambiare. Le scorte stanno crescendo sempre di più, e l’ipotesi per cui potremo finalmente vedere la PS5 nei negozi – a partire dal 2023 – non è poi tanto lontana. Nell’attesa, l’azienda di videogiochi ha annunciato che l’anno prossimo i possessori di Playstation potranno giocare a grandi titoli come Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2.