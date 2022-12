Schermi connessi a internet: è boom in Italia

Le famiglie italiane – l’87,2 per cento del totale – possiedono in casa almeno un device connesso oltre alla tv, tradizionale o smart. Di queste, quasi cinque milioni hanno una smart tv, uno smartphone, un computer e un tablet.

Sono alcuni dei dati resi noti dal quinto rapporto Auditel-Censis, “La transizione digitale degli italiani”. Al momento, risultano 2 milioni e 300mila i nuclei familiari, circa 3 milioni di individui, quasi tuttu over 65enni, che non sono collegati.

L’anno scorso, la spesa complessiva delle famiglie italiane è ammontata a1.000 miliardi e 33 milioni di euro e si è ridotta del 5,4 per cento rispetto al 2017. Nello stesso periodo, quella per telefonia, spinta dagli acquisti degli smartphone, è cresciuta del 92 per cento. Nell’ultimo anno ha un valore complessivo di 7 miliardi e 865 milioni di euro (133 euro pro capite). Si alzano, poi, le spese per computer, tablet e smart tv, cui gli italiani nel 2021 hanno destinato 10 miliardi e 632 milioni di euro. Ovvero, un valore medio pro capite di 180 euro e una crescita del 49,4 per cento negli ultimi quattro anni.

Altra nota: computer, smart TV, smartphone e accessori sono le voci di spesa che sono cresciute dal 2008 a oggi. Voci, queste, che hanno segnalato il segno “+” sia durante che dopo la pandemia.