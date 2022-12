Nuovo digitale terrestre: ecco cosa cambia oggi

Inizia oggi lo switch off. La fase per la definitiva transizione al Dvb-t2 (digitale terrestre di seconda generazione) si conclude a gennaio 2023. Ecco cosa cambia. Si avvia il passaggio alla nuova tecnologia che da Mpeg-2 passerà a Mpeg-4, il nuovo standard internazionale che trasmetterà i canali tivù in “Hd” (alta definizione). Bisognerà avere un televisore compatibile o un decoder altrimenti tutte le reti risulteranno oscurate. Chi ha visto la scritta “Hd” accanto all’emittente televisiva su cui si è sintonizzato non avrà problemi. Il discorso è diverso se è sempre apparsa la scritta “Sd” (definizione standard). A quel punto, sarà difficile che il televisore possa continuare a trasmettere anche dopo aver effettuato l’aggiornamento. È più pratico acquistare un decoder compatibile. La transizione si concluderà il 1° gennaio 2023 quando, come ricorda il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Dvb-t2 sarà operativo con “il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta banda 700, per i servizi mobili 5G”.

Ma, prima di procedere a un nuovo acquisto (televisore o decoder), è bene fare un aggiornamento tramite la nuova sintonizzazione dei canali seguendo le indicazioni del proprio apparecchio. Ciascun modello adotta dei criteri propri. Un fatto è certo: si dovranno selezionare le “Opzioni” o le “Impostazioni” per la “Sintonizzazione dei canali”. Se, dopo la ricerca, i canali si vedranno in chiaro, vorrà dire che l’apparecchio sarà compatibile, in caso contrario si dovrà ricorrere alla nuova spesa. Si possono contattare anche i centralini ad hoc per il nuovo digitale predisposti dal ministero e raggiungibili al numero 06-87800262, ma anche tramite WhatsApp al numero 340-1206348: si troverà un operatore che seguirà l’utente nella fase della transizione televisiva. I modelli comprati nel 2017 dovrebbero essere compatibili con il nuovo Dvb-t2. La verifica è semplice: basta digitare il canale 200 sul proprio telecomando. La comparsa della scritta “Test Hevc Main10” certificherà la compatibilità del televisore. Altrimenti, sarà consigliabile fare un ulteriore tentativo con l’aggiornamento dei canali. Oppure si procederà al nuovo acquisto. Non esistono strade alternative.