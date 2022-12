“Mi dimetto da ceo Twitter”: Musk lascia (con riserva)

Un passo indietro? Un’altra provocazione? Volenti o nolenti, Elon Musk è riuscito anche stavolta a far parlare di sé. Il tycoon sudafricano ha cinguettato “mi dimetterò da amministratore delegato (di Twitter, ndr) non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l’incarico”. Allo stesso tempo, ha sottolineato che comunque – dopo l’eventuale rinuncia – guiderà i team per il software e i server della piattaforma.

Questa l’ultima notizia in ordine di tempo, dopo i risultati del sondaggio, lanciato su Twitter dallo stesso Musk, che hanno decretato che si doveva dimettere da ceo della società di San Francisco. Ora il nuovo messaggio, con cui il magnate ha preso tempo.

Elon Musk, peraltro, domenica si trovava in Qatar, per assistere alla finale del Mondiale di calcio che ha visto fronteggiarsi Argentina (poi vincitrice) e Francia. Il patron di Twitter aveva ammesso che avrebbe rispettato i risultati del sondaggio, senza però indicare la tempistica delle dimissioni e dell’ipotetico successore.

Il Financial Times, intanto, ha lanciato sul tavolo un toto-nomi. Tra questi, ci sarebbero Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta e Sarah Friar, ceo di Nextdoor.

Ora l’ultimo tweet. Chissà che non venga seguito da un altro sondaggio.