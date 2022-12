Gta 6: nascosto in piena vista

“Eppur si muove”, diceva Galileo Galilei, in un certo modo alla stregua del leaker che ha condiviso una delle più grandi fughe di informazioni della storia dei videogiochi, riguardo Grand Theft Auto 6. In quella lontana domenica di settembre, il mondo ha visto per la prima volta il nuovo capitolo della saga figlia di Rockstar Games, tutto ciò avvalorato dal fatto che la stessa casa di produzione, con un comunicato, ha ammesso che tutte quelle informazioni erano originali.

Adesso, agli sgoccioli del 2022, due giorni prima di Natale, i produttori di Gta avrebbero fatto un enorme regalo a tutti i videogiocatori. Certo, chi si aspettava il seguito di Grand Theft Auto 5 sotto l’albero, sarà deluso. Ma la Rockstar, per vie traverse, ha fatto capire di essere molto vicina al reveal di Gta 6. I produttori del videogioco hanno aggiunto un importante dettaglio, piccolo ma significativo, a Gta Online, che potrebbe essere una chiara indicazione di come il 2023 potrebbe a tutti gli effetti diventare l’anno dei grandi annunci.

La Rockstar ha condiviso – su Twitter – una livrea per automobili dell’ultimo aggiornamento di Grand Theft Auto Online, che raffigura un design nuovo di zecca per le bottiglie di eCola, il drink preferito di Los Santos. Fino a qui, tutto bene. Se non fosse che, quella stessa bibita gassata è già stata vista in passato. Per l’esattezza, proprio durante l’enorme fuga di dati di tre mesi fa, in cui frammenti di video e foto dello sviluppo del capitolo 6 sono finiti in mano del pubblico.

Non avrebbe senso regalare ai giocatori di Gta Online un logo ancora non pubblico, se non per prepararli e creare hype per un annuncio importante. C’è anche un’altra ipotesi (con molti punti di domanda) che circola tra i fan più accalorati: si dice che la Rockstar Games probabilmente migrerà i dati di gioco di Gta Online in una nuova versione di gioco in rete, che probabilmente debutterà con Gta 6. Seppure è bene precisare che questa sia solo un’illazione, non sarebbe del tutto assurda, soprattutto considerando l’enorme quantitativo di ore di gioco che gli utenti hanno passato online dal 2013 ad oggi, su Gta 5.