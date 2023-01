iPhone 15, Apple potrebbe eliminare i tasti fisici

I modelli Pro e Pro Max di iPhone 15 potrebbero essere i primi nella storia della Apple senza tasti fisici. Lo sostiene l'analista Ming-Chi Kuo , esperto della Mela. A differenza degli smartphone attualmente in commercio, anche il bilanciere del volume e il tasto di accensione verrebbero sostituiti da attuatori a sfioramento, eliminando i bottoni meccanici . L'analista non ha parlato della porta di ricarica anche se da più parti arrivano indicazioni secondo cui i prossimi iPhone integreranno lo standard Usb-c , che l'Unione europea ha reso obbligatorio per tutti gli smartphone dalla fine del 2024.

La norma si applica ai dispositivi con ricarica cablata, un motivo in più, secondo alcuni, che spingerebbe prossimamente Apple a eliminare dai suoi telefoni qualsiasi porta, a favore della sola alimentazione wireless , sfruttando la tecnologia MagSafe . A proposito dei tasti, Ming-Chi Kuo afferma che sarà l'azienda Cirrus Logic a produrre i pulsanti a stato solido che sostituiranno quelli meccanici. Per simulare la pressione fisica, le parti di telaio dove saranno posizionati gli attuatori monteranno la tecnologia Taptic Engine , ossia un motorino del feedback aptico , incaricato a ricreare il clic sui pulsanti. Cirrus Logic dovrebbe essere il fornitore esclusivo per questatipologia di hardware prevista sugli iPhone 15, così da renderla unica rispetto alla concorrenza.