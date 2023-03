Spotify: nuovi strumenti per artisti e creatori di contenuti

Spotify ha lanciato un rinnovamento della piattaforma per offrire un'interfaccia più interattiva, in scia di TikTok , con la possibilità di ascoltare le anteprime dei brani e fornire consigli più personalizzati utilizzando l'Intelligenza artificiale. La società di proprietà svedese ha introdotto nuovi strumenti per artisti e creatori di contenuti, con un'attenzione particolare ai formati video considerati sempre più essenziali. Lanciata nel 2006, la piattaforma di streaming audio è rapidamente diventata popolare, ma ora fatica come tutti i big della tecnologia. A gennaio ha comunicato un taglio di quasi il 6 per cento della sua forza lavoro per ridurre i costi, dopo aver registrato una perdita netta di 430 milioni di euro per il 2022. Spotify ha reso noto di aver superato i 500 milioni di utenti attivi mensili , inclusi 205 milioni di abbonati paganti alla fine del 2022, con 10 milioni di creatori di contenuti. Con il rinnovamento, Spotify ha spiegato che sarà più facile per gli artisti vendere merchandising e biglietti per concerti e altri eventi dal vivo.

Potranno anche aggiungere video di 30 secondi al loro profilo e alla pagina del disco per competere con le clip pubblicate su social network come TikTok o Instagram , che “non garantire che il pubblico andrà poi ad ascoltare l'intera canzone”, ha sottolineato la società . Il ceo di Spotify Daniel Ek ha detto quando è nato Spotify, l'industria musicale era in caduta libera. Quindi la domanda fondamentale che tutti si ponevano era: l'industria musicale è condannata o potrebbe essere reinventata ed essere ancora una carriera sostenibile per artisti di talento in tutto il mondo?”. Ek rivendica con orgoglio il successo della sua creatura (fondata insieme a Martin Lorentzon). “Ora – afferma Ek – 15 anni dopo la nascita di Spotify, sappiamo che sempre più artisti stanno trovando successo attraverso lo streaming”.