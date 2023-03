“Vampire Survivors” fa la storia ai British Academy Video Games Awards

Vampire Survivors, il videogioco nato dalla mente di Luca “Poncle” Galante, è stato premiato ai British Academy Video Games Awards del 2023 con il riconoscimento Best game, ovvero miglior gioco dell’anno. Il videogioco a livelli bidimensionali tutto italiano si è accaparrato uno dei titoli più ambiti in ambito videoludico, e sicuramente il più importante di tutta l’Inghilterra. Vampire Survivors ha vinto anche il premio Best game design, un altro dei riconoscimenti principali della cerimonia. In questi giorni si sta facendo la storia della cultura del videogioco in Italia: è infatti la prima volta che un nativo dello Stivale (ma trasferitosi a Londra ben 12 anni fa) vince un premio così prestigioso. Inoltre, Vampire Survivors non era il favorito per la vittoria del premio di Best Game, ma non è la prima volta che un underdog trionfi ai British Academy Video Games Awards. L’anno scorso vinse, infatti, un altro grande gioco, Returnal, uno sparatutto horror sviluppato da Housemarque.

Il gioco migliore del 2023 – secondo la British Academy of Film And Television Arts – è particolarmente democratico: può essere comprato su pc, Xbox one, Xbox series x/s, Mac, Android e iOS. Data l’enorme popolarità il prezzo di Vampire Survivors è sfortunatamente aumentato. Dai 2,99 euro dell’uscita, ora potrà essere vostro per 4,99 euro. Non esattamente una cifra esorbitante. Inoltre, è possibile dedicarsi allo sterminio dei vampiri anche su Xbox game pass (sia pc che console), anche in cloud, quindi, senza scaricare i dati di gioco.

Anche il capo di Xbox, Phil Spencer, ha compreso le potenzialità del videogioco. Il dirigente è diventato il fan numero uno di Luca Galante, totalizzando centinaia di ore di gioco su Vampire Survivors. I fan sperano che quest’enorme successo spinga il creatore del videogioco a far uscire dei contenuti aggiuntivi o perfino dei nuovi capitoli per la serie. Prima di tutto, per ottenere nuovi margini e proventi, si potrebbe far esordire il titolo su Playstation 5 e Nintendo Switch.