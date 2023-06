Colloquio Meloni-Musk su natalità e Ai

Elon Musk ha visitato “a sorpresa” Palazzo Chigi ben due volte, la mattina incontrando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e nel pomeriggio – prima del Consiglio dei ministri – la premier Giorgia Meloni. Nella giornata di ieri si è parlato di natalità, intelligenza artificiale e di un’eventuale deregolamentazione europea in alcuni settori di mercato. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha anche aperto alla possibilità di investire in auto elettriche in Italia. All’inizio dell’incontro, un alone di mistero ha coperto i colloqui tra Musk e i due politici, finché Tajani non è uscito allo scoperto, con un tweet che recita: “Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”. Sempre il ministro, durante l’incontro tra il multimiliardario e la premier, ha rilevato che l’incontro “è andato bene, è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di spazio, di cybersecurity, di libertà di informazione, che in molti Paesi non c’è, e di politica industriale”. Per finire, c’è stato un confronto anche sulle “auto elettriche, gli ho detto che l’Italia è il miglior paese in Europa per investire”, ha concluso Tajani.

Oggi Musk arriverà Oltralpe, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Il patron di Tesla sta facendo una vera e propria ricognizione, per aprire una filiale in Europa. Questo piccolo tour, potrebbe schiarirgli le idee. Ma con Giorgia Meloni Musk non ha parlato di affari. Tuttalpiù, i due avrebbero discusso del problema italiano della natalità, dei rischi legati all’intelligenza artificiale – tema caro al proprietario di Twitter – uniti al tema di una deregulation dell’Europa in alcuni settori di mercato. Secondo alcune fonti, Elon avrebbe riscontrato che “la premier Meloni è molto focalizzata sull’interesse italiano”. Intervistato dal Tg1, il patron di Tesla ha dichiarato che in Europa ci siano – a suo parere – troppe regole che limitano gli investimenti. “Credo che si sia accumulato un numero eccessivo di regole e leggi. L’Europa è come Gulliver, immobilizzato a terra da troppi lacci e lacciuoli: dovrebbe esservi una commissione per cancellare norme e regole, e non solo per crearle”, ha concluso l’uomo d’affari.

Musk, sempre ai microfoni del telegiornale, ha ricordato che in Italia ogni anno “muoiono il doppio delle persone che nascono”. Per questo l’imprenditore avrebbe suggerito a Giorgia Meloni di attivare “più sgravi fiscali per chi fa figli”. Sull’intelligenza artificiale, il multimiliardario avrebbe confessato alla premier di essere molto preoccupato: “L’Ai, talmente potente da poterci sottomettere nel futuro”. Concluso il testa a testa, la presidente del Consiglio ha scritto su Twitter di aver “accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi Elon Musk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti verso le sfide future che ci accomunano”.

Aggiornato il 16 giugno 2023 alle ore 19:23