Amazon, negli Usa le consegne anche da edicolanti e fiorai

A consegnare i pacchi di Amazon potrebbe essere l’edicolante. Almeno. Negli Stati Uniti. Dovrebbe accadere presto. Le consegne potrebbero essere effettuate anche da fattorini dei bar o fiorai. Come sostiene il sito Axios, questa piccola rivoluzione sarà possibile grazie al lancio del progetto Amazon Hub Delivery, con cui il colosso dell’e-Commerce estende, a partire da 23 stati americani, le sue zone di copertura. L’iniziativa mira soprattutto a velocizzare le consegne nei piccoli paesi e nelle periferie meno popolose. Secondo la testata, Amazon inizierà a reclutare attivamente piccole imprese esistenti in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Florida, Iowa, Indiana, Illinois, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, North Dakota, New Jersey, New York, Ohio, Dakota del Sud e Washington.

Come ha dichiarato Beryl Tomay, vicepresidente di Amazon Last Mile Delivery and Technology, il nuovo programma contribuirà a “creare opportunità per i partner di consegna interessati a far crescere la loro attività”. Il manager ha ricordato che l’idea è nata per la prima volta in India, nel 2015, con il nome I have space. Concretamente, i magazzini di Amazon sparsi per gli Stati Uniti utilizzeranno i vettori esistenti, le compagnie specializzate, per trasportare i pacchi dai centri logistici agli hub sul territorio, i piccoli negozi. Questi potranno poi organizzarsi individualmente per la consegna dei pacchi, guadagnando circa 2,50 dollari a recapito. L’obiettivo, entro la fine del 2023, è di raggiungere almeno 2.500 piccoli vettori negli Stati pilota. Questa riduzione della distanza di viaggio comporta una riduzione dei costi per Amazon e potenzialmente accelera le consegne per i clienti.

Aggiornato il 27 giugno 2023 alle ore 14:45