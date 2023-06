TikTok pensa anche ai genitori: nuovi filtri per i contenuti

TikTok, la piattaforma di Bytedance, ha annunciato nuove funzionalità per i genitori che devono supportare i giovanissimi sul social più in voga del momento. La prima novità è il Collegamento familiare, che introduce la possibilità di filtrare i video e gli hashtag che il tutor vuole escludere dalla sezione “per te”, ovvero personalizzata per l’utente, del profilo del minore che utilizza il social network. Per sviluppare questa funzione, TikTok spiega di essersi affidata agli esperti del Family online safety institute, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro. La seconda novità introdotta da Bytedance, è il TikTok youth council, che entrerà completamente in funzione nella seconda parte del 2023. Questo sarà uno spazio digitale nel quale adulti e giovani potranno dare un feedback a proposito della loro esperienza sul social, e contribuire in questo modo a “creare un’esperienza più sicura e piacevole”. “Una modalità, quella dell’ascolto e del confronto, che è alla base anche del Content and Safety advisory councils, che da oltre due anni permette un regolare confronto e scambio con oltre 50 tra accademici ed esperti di primo piano in tutto il mondo per assicurare che la piattaforma resti un luogo sicuro e inclusivo” spiega la società.

Lo scorso marzo, TikTok aveva condotto una specie di esperimento, impostando per tutti gli utenti adolescenti un tempo massimo di visualizzazione giornaliero di 60 minuti di default. Seppur quest’impostazione poteva essere cambiata, secondo la piattaforma, quasi tre quarti dei ragazzi avrebbe scelto di mantenere questo tempo limite. “Verso chi rinuncia all’impostazione predefinita e trascorre più di 100 minuti su TikTok in un giorno, continuiamo a promuovere l’utilizzo dei nostri strumenti di gestione del tempo passato online. Sempre a marzo, abbiamo iniziato a invitare la nostra community a saperne di più su Collegamento famigliare e, finora, con queste informazioni abbiamo raggiunto più di 400 milioni di persone”, conclude Bytedance.

