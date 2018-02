Altro stop alla Rg-Ct, Mauro: “Umiliazioni”

“Non appena il centrodestra sarà nuovamente alla guida del Paese, la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania sarà prioritaria nella nostra agenda politica”.

Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Giovanni Mauro, segretario della Presidenza del Senato, candidato alla Camera dei deputati nel Collegio plurinominale della Sicilia Sud-Orientale.

“Le ultime notizie – ha detto Mauro – ci informano dell’ennesimo schiaffo, di un’ulteriore umiliazione inflitta al nostro territorio: un nuovo stop all’iter amministrativo che sembrava essere arrivato a un traguardo che oggi, invece, torna ad allontanarsi. Voglio ricordare che l’approvazione del progetto preliminare da parte del Cipe, le cui cifre complessive dell’appalto sono di 815.374.595 euro, risale al 22 gennaio 2010, durante il Governo guidato dal presidente Silvio Berlusconi. All’epoca, segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica era l’onorevole Gianfranco Micciché. Noi abbiamo messo in moto la macchina amministrativa e da allora un governo nazionale di natura tecnica e tre esecutivi di centrosinistra non hanno fatto altro che far rimbalzare le carte a volte, come quest’ultima, anche in maniera inutile. La verità è che questi governi se ne sono fregati del Sud e dei suoi bisogni”.

“Mancano ormai pochi giorni al cambiamento – ha concluso il senatore azzurro – dopo il 4 marzo la terra iblea avrà nuovamente l’opportunità di poter contare nel proficuo rapporto tra l’esecutivo regionale e quello nazionale che sarà certamente a trazione Forza Italia. E sulla Ragusa-Catania non ci saranno più prese in giro!”.