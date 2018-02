Corse clandestine 2018: ippodromo de L’Oreal

Primo appuntamento stagionale per le scuderie impegnate nel Grand Prix National 2018. Si corre in un prestigioso impianto milanese, l’Ippodromo de L’Oreal, nel quale da anni le principali scuderie del Paese si battono per la conquista dei sacchi di biada necessari alla propria sopravvivenza. Le regole del GP costringono i cavalli a fare squadra, ma la competizione è forte anche all’interno degli stessi team.

In quella che fu la Maison Liberté è palpabile la tensione tra Varenne e Groom de Bootz: entrambi vogliono dimostrare di essere il puledro più in forma nelle corsie destre della pista. In ballo non ci sono solo onore e gloria, ma anche l’ipoteca sulla Presidenza della Federazione Ippica, nel caso in cui le scuderie azzurre riuscissero a prevalere sulle altre. Fin dall’inizio della corsa, dunque, Burlesque e Mathieu de le Sauvegarder frustano i loro cavalli per conquistare, se non la testa della gara, almeno la supremazia casalinga. Alla fine la spunta Varenne con un ottimo 17,9″, davanti a un Groom de Bootz che conferma il 12,3″ della scorsa settimana. Nella loro scia, Gran Pastèque spinge Frères Tricòlor (4,6″) per cercare almeno di contenere il distacco dai due battistrada. Nous avec l’Italie et le Bouclier Croisé segue da lontano e chiude in 1,6″.

Presi insieme, Varenne e Groom de Bootz non sembrano avere rivali. Sul piano delle prestazioni individuali, però, i due cavalli soffrono l’apparente superiorità di Fan Idòle e di Igor Brick. Sul traguardo, infatti, arriva primo proprio il puledro montato da Louis le Subjonctif in 27,6″, con quattro lunghezze abbondanti sull’ormai acerrimo rivale, in netto calo rispetto alle performance dell’ultimo Gran Prix corso nello stesso ippodromo e ormai lontanissimo dallo stato di grazia raggiunto al GP europeo del 2013. Poco più di quattro anni, nello strabiliante mondo dell’ippica, sembrano un secolo abbondante. Ma se Igor Brick è costretto a correre da solo, intorno a Fan Idòle gareggiano cavalli amici, che almeno in teoria dovrebbero contribuire a racimolare qualche sacco di biada in più per la scuderia. Fan Plus Europe (1,6″), Fan Populaire (1,2″) e Fan Ensemble (0,8″) deludono però le attese. E neppure tutti insieme i quattro puledri di Fan Faròn riescono a raggiungere il risultato ottenuto da Igor Brick.

Ai fantini che ormai si affidano alla calma serafica di Fan Grand Aimable, avrebbero fatto parecchio comodo i sacchi di biada di Liberté Égalité (5,0″), che però ha scelto l’avventura in solitaria e non è mai riuscito a dare fastidio alla testa della corsa. Ancora più indietro, si segnalano le discrete prestazioni di Pouvoir au Peuple (2,7″) e Maison Ezra (1,5″).

Ricapitolando: sul podio della prova individuale ci vanno Igor Brick (27,6″), Fan Idòle (24,0″) e Varenne (17,9″). Ma l’astruso regolamento della gara assegna la vittoria proprio al team di scuderie guidato (in contumacia) da Burlesque, che mette insieme un risultato complessivo di 36,0″ e stacca nettamente gli avversari. Probabilmente, nella gara ufficiale del 4 marzo, questo non sarebbe un tempo sufficiente per conquistare la Presidenza della Federazione Ippica. Ma, come si dice negli Ippodromi… meglio non vincere arrivando primi, piuttosto che perdere arrivando secondi.

.

ORDINE D’ARRIVO



Varenne 17,9″ (+0,8)

Groom de Bootz 12,3″ (=)

Frères Tricolòr 4,6″ (+0,2)

Nous avec l’Italie 1,2″ (-0,4)

>> Totale Scuderie Burlesque 36,0″ (+0,6)





>> Igor Brick 27,6″ (-0,5)





Fan Idòle 23,6″ (-0,4)

Fan Plus Europe 1,6″ (-0,1)

Fan Populaire 1,2″ (=)

Fan Ensemble 0,8″ (+0,6)

>> Totale Scuderie Fan Faròn 27,1″ (+0,1)





>> Liberté Égalité 5,0″ (-0,7)





>> Pouvoir au Peuple 2,7″ (+0,3)





>> Maison Ezra 1,5″ (+0,4)

(*) Editoriale tratto da Rightnation.it