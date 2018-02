Gran Prix National: Ippodromo San Nicola

Un grande classico, la Scala dell’Ippica Nazionale, uno degli impianti storici delle Corse Clandestine: signore e signori, siamo all’Ippodromo San Nicola. Qui si è corso sempre, dal 2006 ad oggi e, con alterne fortune, gli ultimi giri di pista sono stati trasmessi anche sulla principale tv nazionale.

Il clima è, quindi, quello delle grandi occasioni. La gara è da subito nervosa con il bizzoso Igor Brick che prende il comando della corsa già alla prima curva. Dietro di lui arranca Fan Idòle con il fiorentino Fan Faròn che prova in tutti i modi a restare nella scia del battistrada. Sul rettilineo finale, però, Louis le Subjonctif piazza un assolo da grandissimo campione e taglia il traguardo per primo in 29″: un tempo davvero importante per questo circuito. Fan Idòle limita i danni e con i suoi 24,1″ porta a casa un onesto argento.

La vera battaglia è per il terzo posto dove in palio ci sono la medaglia di bronzo e la supremazia all’interno dell’alleanza tra scuderie che un tempo si chiamavano Maison Liberté. Ricordiamoci sempre che quello di San Nicola è un tracciato molto tecnico dove sono avvantaggiati i fantini più esperti. E’ chiaro che qui Burlesque parte leggermente avvantaggiato e dopo un primo giro di sorpassi e controsorpassi con l’ex nordico Groom de Bootz riesce a spingere magistralmente Varenne fino all’ottimo tempo di 15″ netti. A soli due secondi di distanza arriva il cavallo guidato da Mathieu de le Sauvegarder: il suo quarto posto lascia molto amaro in bocca ai suoi sostenitori ma ci teniamo a ribadire che si tratta di distanza ampiamente colmabili da qui al 4 marzo. Al quinto posto arriva un altro cavallo che parte dalla parte destra della pista: con il tempo di 5,3″ tocca a Frères Tricòlor vincere l’avvincente sprint con Liberté Égalité (4,9″).

Dietro di loro il gruppone dei cavalli minori, conFan Plus Europe davanti Nous avec l’Italie. Essendo scappati in sala stampa per le interviste, però, i vostri cronisti non sono stati in grado di leggere il tempo finale degli ultimi arrivati.

ORDINE D’ARRIVO

Varenne 15″

Groom de Bootz 13″

Frères Tricolòr 5,3″

Igor Brick 29″

Fan Idòle 24,1″

Liberté Égalité 4,9″

(*) Editoriale tratto da Rightnation.it