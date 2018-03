Tajani candidato premier, Mauro: “Ottima scelta”

“La scelta del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, di accettare la proposta del presidente Silvio Berlusconi e dare la propria disponibilità a guidare come premier il futuro governo del centrodestra, aggiunge un nuovo importante contenuto a questa campagna elettorale. Tajani, tra le diverse personalità interne a Forza Italia e nel Partito Popolare Europeo, possiede tutti i requisiti necessari per la candidatura al ruolo che gli è stato offerto”.

Così il senatore Giovanni Mauro, commissario di Forza Italia in provincia di Ragusa, commenta la notizia.

“Esperienza, equilibrio, prestigio internazionale – ha detto ancora Mauro – sono solo alcune delle qualità che il nostro candidato premier possiede e che contribuiscono a farne l’uomo giusto al posto giusto. La sua profonda e autorevole conoscenza delle dinamiche europee sarà, inoltre, una marcia in più per il nuovo governo soprattutto se si considera che nel programma del centrodestra c’è l’obiettivo di dare maggiore peso al ruolo dell’Italia in Europa. Un’ottima notizia, dunque, per Forza Italia, per l’intera coalizione e per il Paese – conclude Mauro – anche nell’ottica della sana competizione tra alleati perché così i cittadini potranno avere le idee ancora più chiare su quale scelta compiere quando domani si recheranno alle urne”.