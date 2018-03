Terremoto, Fiori: “Sindaco Norcia rimanga al suo posto”

“Nicola Alemanno deve rimanere al suo posto e messo nelle condizioni di operare nel modo migliore per la sua comunità. È davvero inaccettabile che un sindaco per bene, operoso, che si è dedicato anima e corpo, fin dai primi istanti del sisma, alla tutela e alla rinascita di Norcia, divenga oggetto di pesanti provvedimenti. A lui va tutta la nostra solidarietà e quella dei nostri amministratori e mi auguro che anche l’Anci assuma una posizione ferma su questa vicenda. Ma questa storia è altrettanto grave perché rischia di togliere credibilità a tutti i gesti di solidarietà che il popolo italiano compie ogni volta, con straordinaria umanità, di fronte alle tragedie e alle calamità che colpiscono il nostro Paese, insinuando dubbi circa la serietà e la efficacia di come vengono utilizzate le risorse donate. Qualcuno spieghi alle migliaia di cittadini vittime del terremoto e alle migliaia di italiani che hanno fatto un gesto di solidarietà, che di fronte ai ritardi, alle inefficienze, alla assurda burocrazia della gestione dell’emergenza nel centro Italia, che il problema è la temporaneità o meno del centro polivalente di Norcia”.

Sono le parole di Marcello Fiori, responsabile nazionale del settore enti locali di Forza Italia.