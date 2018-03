Padoan: “Non sono un avvelenatore di pozzi”

Continua la diatriba tra il leader pentastellato, Luigi Di Maio, e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Di Maio aveva attaccato il ministro reo, secondo lui, di minare in Europa la stabilità dell’Italia. E puntuale è arrivata la risposta che Padoan ha dato ai giornalisti a margine di un’iniziativa politica del Pd di Siena.

“Non commento le dichiarazioni di Di Maio. Noto che di fronte alla pretesa che io avrei avvelenato i pozzi serve una replica. Vorrei sottolineare che il governo sta consegnando a quello prossimo un’economia in crescita e una finanza pubblica in netto miglioramento. Non mi pare che questo sia avvelenare i pozzi”, ha affermato deciso.

Padoan ha poi precisato di non sentirsi offeso dalle parole di Di Maio. “Non si tratta di una questione personale”, ha chiosato. E sul fatto che l’Europa possa avere delle preoccupazioni riguardo i tempi della formazione del governo, il ministro ancora in carica per qualche giorno ha aggiunto: “L’Unione Europea ha dato, come sempre in questi anni e continua a dare, grandi aperture al nostro Paese e quindi potremo lavorare tranquillamente senza pressioni da parte della Commissione europea”.