Grillo: “Basta vaffa, ma no a inciuci”

I tempi cambiano. Si cresce. E anche per il Movimento 5 Stelle sembra essere arrivato il tempo della maturità. Beppe Grillo ribadisce la sua linea: “Non è più tempo di vaffa”. Il comico in un’intervista a Repubblica sottolinea come sia giunto il tempo per i pentastellati di mettere da parte la linea del no.

“L’epoca dei vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà. Noi siamo un po’ democristiani, un po’ di destra e un po’ di sinistra, un po’ di centro. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee. A noi preme affermare una visione per i prossimi 20 anni. Definire la vocazione e il ruolo dell’Italia nel lungo periodo e in tutti i settori, dalla cultura all’economia. Governare è affrontare il futuro con chi condivide una visione, tantomeno comune”.

Poi Grillo parla della seconda fase grillina: “Sono come una prostituta in una città senza marciapiedi: non so dove collocarmi. E il mio problema, anche prima del 4 marzo, è sempre stato non digerire. Così non dormo a non mi resta che pensare, da solo con me stesso. E dico che adesso la responsabilità di tutti è dare all’Italia una visione per i prossimi 20 anni”.