I contatti tra Salvini e Di Maio per far partire la legislatura

Si aprono le danze per arrivare all’elezione dei presidenti delle Camere e far partire la legislatura. Luigi Di Maio lancia i contatti con i principali esponenti di tutti i futuri gruppi e precisa: “Ho sentito Maurizio Martina, Renato Brunetta, Giorgia Meloni, Pietro Grasso e anche Matteo Salvini. Con lui, pur non affrontando la questione di nomi e ruoli, abbiamo convenuto sulla necessità di far partire il Parlamento quanto prima”.

Sembra l’indicazione di un canale privilegiato con il leader del Carroccio per l’individuazione dei candidati per le due assemblee mentre con gli altri partiti viene data la disponibilità a proseguire il confronto, attraverso i capigruppo.

Obiettivo: individuare i profili anche per le altre figure che andranno a comporre gli uffici di presidenza. Anche Salvini è diplomatico e conferma l’approccio di Di Maio: “Con Luigi, con Martina e Grasso, con la concordia di Meloni e Berlusconi stabiliamo tutti assieme chi saranno i presidenti delle Camere”. Il leader leghista nega però che ci siano già i nomi sul tavolo.